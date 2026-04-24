Mañana con operativos de Gendarmería: un allanamiento erróneo y otro bajo hermetismo

Según la información oficial, los uniformados forzaron el ingreso al domicilio con el objetivo de detener a un sospechoso. Sin embargo, al verificar los datos del lugar y del morador, constataron que se trataba de un error: la persona presente no tenía ningún vínculo con la causa.

Tras advertir la equivocación, los efectivos comunicaron que se encargarían de reparar los daños ocasionados, principalmente la puerta de acceso, y buscaron llevar tranquilidad tanto a la familia afectada como a los vecinos, que observaron con preocupación el despliegue.

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En paralelo, otro operativo se desarrolló desde las primeras horas de la mañana en Capital, en la zona de Villa del Carril. El procedimiento comenzó alrededor de las 7:00 en una vivienda ubicada sobre calle Sebastián Elcano, a pocos metros de Agustín Gómez.

En ese lugar, Gendarmería llevó adelante un allanamiento que con el correr de las horas se amplió con la intervención de efectivos de la Policía de San Juan, incluyendo personal motorizado, investigadores, peritos y canes especializados.

De acuerdo a los primeros datos, la medida estaría vinculada a una causa por presunto narcomenudeo. La vivienda pertenecería a una mujer conocida en el ámbito local, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones ni secuestros.

El procedimiento continúa bajo reserva, mientras los vecinos permanecen atentos ante el importante movimiento de fuerzas de seguridad en la zona.