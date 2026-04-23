San Juan endurece su postura y lleva al Congreso el cruce con La Rioja

El proyecto marca un punto de inflexión en el conflicto, ya que traslada la discusión del plano discursivo al institucional. No se trata de un acuerdo político sino de una ley vigente, sostienen los legisladores, al subrayar que esa normativa define la soberanía territorial de San Juan.

image

La reacción sanjuanina se dio luego de que Quintela avanzara con un reclamo formal sobre zonas estratégicas, como el proyecto minero Vicuña y el Parque Provincial Ischigualasto. El mandatario riojano cuestionó la legitimidad de los límites actuales al considerar que fueron establecidos durante gobiernos de facto en 1968 y pidió la intervención del Senado de la Nación.

Frente a esto, el gobernador Marcelo Orrego fue categórico: “Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque”. Además, remarcó que la delimitación territorial está resuelta y que los cursos naturales pertenecen exclusivamente a la provincia donde se encuentran, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional.

image

“No existe ninguna norma que obligue a compartir regalías. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos”, sostuvo, al rechazar cualquier posibilidad de negociación sobre el control de los recursos.

En la misma línea, el vicegobernador Fabián Martín desestimó la existencia de un conflicto limítrofe y apuntó directamente contra Quintela. “Está alejado de la realidad. No hay ningún conflicto de límites, están perfectamente establecidos”, afirmó. Además, calificó de contradictoria la postura del mandatario riojano en materia minera, al señalar que históricamente se mostró en contra de la actividad y ahora busca participación en proyectos ubicados fuera de su jurisdicción.

El cruce también tuvo repercusiones en el ámbito opositor. El diputado José Peluc cuestionó con dureza la posición de La Rioja y consideró que responde más a una estrategia política que a un reclamo legítimo. “Es una forma de hacer política antigua para tener dos minutos de fama”, lanzó.

image

Desde el oficialismo sanjuanino insisten en que la discusión no admite interpretaciones. La Ley 18.004 es el eje central de la defensa provincial y constituye, según remarcan, un marco jurídico sólido e inalterable que fue aplicado de manera continua por gobiernos democráticos.

Con el respaldo político y legal explicitado en el Congreso, San Juan busca cerrar filas frente al reclamo riojano y dejar en claro que no está dispuesto a ceder en una discusión que considera resuelta.