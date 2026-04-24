Convocan a audiencia pública sobre la energía que abastecerá a Josemaría

Entre las intervenciones previstas se encuentran la ampliación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, nuevas instalaciones en Rodeo y la construcción de una nueva estación transformadora denominada Chaparro, que incorporará tecnología de última generación. A esto se suma el tendido de una línea de extra alta tensión de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros, que vinculará esas estaciones, junto con la reconfiguración de líneas existentes para garantizar la estabilidad del sistema.

Durante la audiencia también se analizará la posible emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, un paso indispensable para habilitar la ejecución de estas obras. Sin esa validación, el proyecto energético no puede avanzar en los términos previstos, por lo que la instancia adquiere un carácter decisivo dentro del proceso administrativo.

image El proceso permitirá analizar la viabilidad técnica y regulatoria de la obra energética vinculada al complejo Vicuña.

La convocatoria está abierta a la participación de ciudadanos, empresas y organismos públicos o privados que acrediten interés en el tema. La inscripción deberá realizarse de manera online entre el 16 de mayo y el 1 de junio, y quienes deseen exponer podrán hacerlo de forma oral, con tiempos acotados según el tipo de participación, además de presentar documentación de respaldo. El objetivo es que se puedan plantear observaciones, objeciones o aportes técnicos antes de que el organismo regulador adopte una resolución.

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Finalizada la audiencia, el ENRE elaborará un informe con la síntesis de todas las intervenciones, que será publicado en un plazo de diez días hábiles y servirá como base para la decisión final. En el proceso intervienen además actores relevantes del sistema energético como CAMMESA, Naturgy, DISTROCUYO S.A. y el EPRE San Juan, junto a municipios de la zona de influencia.

La audiencia se perfila así como un punto de inflexión para el futuro del proyecto Josemaría y su integración al sistema eléctrico nacional, en un contexto donde la infraestructura energética aparece como una condición indispensable para el desarrollo minero en San Juan.