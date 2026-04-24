Fuerte respuesta del Gobierno a Gran Bretaña por Malvinas: "Son argentinas"

El conflicto diplomático se reactivó luego de una publicación de la agencia Reuters, que reveló la existencia de un correo interno del Pentágono en el que se analizaba la posibilidad de que Washington revise su apoyo a Londres en disputas territoriales, entre ellas la de Malvinas.

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Según ese informe, la administración de Donald Trump evaluaba sanciones a aliados de la OTAN por su nivel de respaldo en conflictos recientes, lo que podría impactar en el histórico alineamiento con el Reino Unido.

Desde Londres, sin embargo, la respuesta fue inmediata. Un vocero del primer ministro Keir Starmer sostuvo que la posición británica “no ha cambiado” y reiteró que la soberanía de las islas “reside en el Reino Unido”, basándose en el principio de autodeterminación de los isleños.

En la misma línea, la canciller británica Yvette Cooper afirmó que el compromiso con las islas es “inquebrantable” y volvió a defender el derecho de los habitantes a decidir su estatus.

Frente a esto, Quirno publicó un extenso mensaje en el que reafirmó los derechos argentinos sobre las Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Allí sostuvo que la ocupación británica fue “un acto de fuerza contrario al derecho internacional” que vulneró la integridad territorial del país.

El canciller también cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013 y aseguró que los isleños “no constituyen un pueblo” en los términos reconocidos por las Naciones Unidas, por lo que no pueden ser considerados árbitros de la disputa.

Además, denunció actividades ilegales de exploración de recursos naturales en la zona, particularmente vinculadas a empresas con licencias otorgadas por el Reino Unido, y advirtió que esas acciones “desconocen los derechos soberanos argentinos”.

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En ese marco, el Gobierno reiteró su disposición a retomar negociaciones bilaterales con Londres para alcanzar una solución pacífica al conflicto, en línea con resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, concluyó Quirno, en un mensaje que volvió a colocar la disputa en el centro de la agenda internacional.