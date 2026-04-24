Actualizaron las multas de tránsito y el máximo alcanza los $684.600

En el caso de la falta de licencia, las sanciones varían según el tipo de vehículo: para motos ascienden a $228.200 (100 UF), para autos y camionetas a $570.500 (250 UF), y para camiones o transporte público a $684.600 (300 UF).

Por conducir en estado de ebriedad, las multas también son severas: $342.300 (150 UF) para motos, $570.500 (250 UF) para autos y hasta $684.600 (300 UF) para camionetas, camiones y transporte público. Negarse a realizar el control de alcoholemia implica una sanción de $342.300 (150 UF).

Otras infracciones frecuentes también presentan montos elevados. Cruzar un semáforo en rojo o circular en contramano tiene una penalidad de $570.500 (250 UF), mientras que la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) alcanza los $570.700 (250 UF). No contar con seguro obligatorio implica una multa de $456.400 (200 UF).

Asimismo, no usar casco o cinturón de seguridad, no portar la tarjeta del vehículo o incumplir otras normas básicas puede derivar en sanciones de $342.300 (150 UF). En tanto, infracciones como usar el celular al conducir o estacionar en doble fila tienen multas de $114.100 (50 UF).

Desde la cartera de Gobierno recordaron la importancia de circular con la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito, no solo para evitar sanciones económicas, sino también para preservar la seguridad de todos los ciudadanos