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Actualizaron las multas de tránsito y el máximo alcanza los $684.600

El valor más alto de la multa está relacionado con conducir sin licencia o bajo los efectos del alcohol.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gobierno, informó la actualización de los valores de las multas por infracciones de tránsito que rigen en todo el territorio provincial. Las sanciones están expresadas en Unidades Fijas (UF), un sistema que permite ajustar periódicamente los montos y mantener su vigencia frente a la inflación.

La medida apunta a fortalecer el cumplimiento de las normas viales y promover una circulación más segura. Entre las infracciones más graves, se destacan las sanciones por conducir sin licencia o en estado de ebriedad, especialmente en vehículos de mayor porte.

En ese sentido, las multas más altas alcanzan los $684.600, tanto para quienes conduzcan camiones o transporte público sin licencia como para aquellos que lo hagan bajo los efectos del alcohol. Estos valores corresponden a 300 UF, el máximo previsto dentro de la escala actual.

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En el caso de la falta de licencia, las sanciones varían según el tipo de vehículo: para motos ascienden a $228.200 (100 UF), para autos y camionetas a $570.500 (250 UF), y para camiones o transporte público a $684.600 (300 UF).

Por conducir en estado de ebriedad, las multas también son severas: $342.300 (150 UF) para motos, $570.500 (250 UF) para autos y hasta $684.600 (300 UF) para camionetas, camiones y transporte público. Negarse a realizar el control de alcoholemia implica una sanción de $342.300 (150 UF).

Otras infracciones frecuentes también presentan montos elevados. Cruzar un semáforo en rojo o circular en contramano tiene una penalidad de $570.500 (250 UF), mientras que la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) alcanza los $570.700 (250 UF). No contar con seguro obligatorio implica una multa de $456.400 (200 UF).

Asimismo, no usar casco o cinturón de seguridad, no portar la tarjeta del vehículo o incumplir otras normas básicas puede derivar en sanciones de $342.300 (150 UF). En tanto, infracciones como usar el celular al conducir o estacionar en doble fila tienen multas de $114.100 (50 UF).

Desde la cartera de Gobierno recordaron la importancia de circular con la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito, no solo para evitar sanciones económicas, sino también para preservar la seguridad de todos los ciudadanos

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