El Gobernador acompañó la inauguración de la sala de espera Oncológica del Hospital Rawson

0561d627-ded4-44d8-914c-047dd12ca32b

Participaron de la inauguración el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el director del Hospital Rawson, Juan Pablo Gempel, el gerente general Adium Argentina, Claudio Beramendi, diputados nacionales, Nancy Picón, Carlos Jaime, la presidenta y fundadora de FundaME, María del Valle García Echenique, demás autoridades e invitados especiales.

El ministro de Salud se refirió al trabajo entre los sectores públicos y privados, “la unión de tres partes, la parte técnica hospitalaria, la asociación civil y la parte privada, habla de que la salud se puede hacer en equipo, no solo de un sector. La salud la hacemos entre todos”.

Además, explicó que la creación de este espacio surgió de escuchar a los pacientes y a las familias, “nuestra función es esa, cumplir con las ideas que vienen desde quienes están día a día escuchando al paciente”, aseguró.

Por su parte, el director del nosocomio agradeció la labor de su equipo de trabajo y destacó que “este es un servicio muy especial, que atiende a la población oncológica infantil, con profesionales a cargo que poseen mucha vocación de servicio. Todas las mejoras son bienvenidas, por eso agradezco las obras para el sector”.

A su turno, el empresario Beramendi destacó el trabajo de los profesionales de la salud y el impacto de su tarea en el bienestar de las personas. “Nuestro propósito es acercar tratamientos innovadores que aporten una mejor calidad de vida a los pacientes. Este es un ejemplo de cómo una compañía impacta en la comunidad. Estamos muy orgullosos de participar y ayudar a las distintas comunidades”, aseguró.

Este proyecto refleja el compromiso de generar espacios que cuidan, acompañan y aportan bienestar, mejorando la experiencia de quienes atraviesan situaciones complejas.