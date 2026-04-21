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Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte

Adentro de la tumba de Jesús, Milei encendió una vela conmemorativa en memoria del primer Papa argentino.

El día que se cumple el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Javier Milei rezó en la iglesia del Santo Sepulcro, que se erige en la Ciudad Vieja de Jerusalén y es considerada epicentro y santuario central de la fe cristiana.

El Presidente llegó a las 10:09 (hora de Argentina), vestía traje negro corbata azul con puntos blancos, y estuvo acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Juan Pablo Mahiques -ministro de Justicia- y Axel Wahnish, embajador de la Argentina en Israel.

Adentro de la tumba de Jesús, Milei encendió una vela conmemorativa en memoria del primer Papa argentino.

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Y a continuación, el jefe de Estado hizo un minuto de silencio en tributo a Francisco.

Antes de abandonar la Iglesia del Santo Sepulcro, Milei escribió un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad. Francisco no compartía sus ideas económicas, pero siempre rescató su honestidad intelectual.

La delegación presidencial fue custodiada por la Policía Federal y las fuerzas de seguridad de Israel. Milei y su comitiva llegaron caminando por el barrio cristiano, y fueron recibidos por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén.

A la salida del Santo Sepulcro, la custodia israelí le pidió al presidente una foto de recuerdo. Milei dijo que sí, y después saludó a un niño que tenia una bandera de la Argentina.

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