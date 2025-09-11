Asesoramiento gratuito en trámites de jubilación y pensión: todos los detalles

Gestión de jubilaciones para trabajadores autónomos, monotributistas, en relación de dependencia, de regímenes especiales (construcción, agrario, minero, choferes, servicio doméstico).

Pensiones por fallecimiento de un cónyuge o familiar.

Reconocimiento de tareas de cuidado , turnos reprogramados de ANSES y trámites de retiro por invalidez .

Regularización de deudas de monotributo y servicio doméstico, y presentaciones digitales ante AFIP.

Plan de Pago de Deuda Previsional

La dependencia también orienta sobre el programa de ANSES que permite regularizar aportes a quienes no alcanzan los 30 años exigidos. Pueden acceder mujeres a partir de los 60 y varones desde los 65 años que no completaron los aportes, así como personas de menor edad que prevén no llegar al requisito.

El asesoramiento se brinda en los 19 departamentos de la provincia, con el objetivo de que todas las personas mayores tengan un acceso efectivo a sus derechos previsionales sin costo alguno.

La Dirección atiende a través de las siguientes vías de comunicación y modalidades:

WhatsApp: 264-5471782

Línea directa: 4296234 - 4266321.

Línea 0800: 0800-222-5824

Correo electrónico [email protected]

Atención presencial en las oficinas ubicadas en P. A. de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno, Pabellón N° 5.

Los horarios en todos los medios son de lunes a viernes de 7.30 a 14.30 horas.