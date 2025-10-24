Arrancó la veda electoral: qué se puede hacer y qué no

Además, se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo; la venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 0 del domingo; la portación de armas está prohibida durante la veda electoral y se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Desde cuándo es la veda electoral por las elecciones legislativas

A las 8 de la mañana del viernes 24 de octubre comienza la veda electoral. A partir de ese momento se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.

Desde entonces y hasta las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.

Hasta cuándo rige la veda electoral por las elecciones legislativas

La veda electoral se extenderá durante todo el fin de semana (viernes y sábado incluido), y recién se levantará a las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.