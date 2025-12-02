La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo este martes modificaciones al régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a operaciones de venta de bienes, locaciones y prestaciones de servicios concertadas electrónicamente mediante “plataformas digitales”, regulado originalmente por la Resolución General 5319/2023.
ARCA modificó el régimen del IVA para quienes venden online
ARCA actualizó los importes y parámetros de habitualidad utilizados para determinar qué contribuyentes quedan alcanzados por el sistema de percepciones y cuáles no.