La evaluación contempla 20 ítems: 13 vinculados con la información que los organismos están obligados a publicar y otros siete relacionados con contenidos adicionales que difunden voluntariamente.

Entre los aspectos analizados figuran la completitud de los datos, su actualización y la facilidad para encontrarlos, consultarlos y descargarlos. Es decir, no alcanza con que la información esté publicada, también debe estar disponible y ser accesible.

El relevamiento se realiza en el marco de la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública, que establece obligaciones de transparencia para los organismos estatales.

La calificación representa un buen resultado para la UNSJ en materia de publicación de información institucional. Sin embargo, el índice no equivale a una auditoría integral de sus cuentas ni certifica la ausencia de irregularidades: mide específicamente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información.