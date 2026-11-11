Estudiantes e Independiente Rivadavia, por la Supercopa Argentina

En lo que respecta al ámbito local, el "Pincha" viene de tener una floja participación en el Torneo Clausura, donde quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A.

Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense.

Independiente Rivadavia, por su parte, fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual.

El equipo mendocino, que tiene como DT a Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.