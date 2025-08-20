Amenazas de bomba al Centro Cívico: se registraron dos llamados

Sin embargo, minutos más tarde, a las 14:20, se registró un segundo llamado al 911. Esta vez, un hombre adulto alertó que la bomba iba a explotar en cinco minutos, lo que obligó nuevamente a desalojar el edificio. La geo-localización del segundo llamado determinó que no provino del Centro Cívico, sino de un departamento del Gran San Juan, y los investigadores trabajan en la identificación del autor.

Hasta el momento, los especialistas analizan si ambos llamados están relacionados y continúan recabando información que permita esclarecer la autoría de las amenazas. Los operativos contaron con la coordinación de la policía, bomberos, División Explosivos y la intervención del Ministerio Público Fiscal, asegurando que la situación no derivara en incidentes durante la evacuación.

Estas amenazas se producen en un contexto de alerta y medidas preventivas en edificios públicos, y refuerzan la necesidad de protocolos de seguridad efectivos para proteger a los trabajadores y visitantes.