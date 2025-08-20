Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Centro Cívico de San Juan tras recibir dos llamados telefónicos con amenazas de bomba en un lapso de apenas una hora y media. La situación obligó a evacuar entre 500 y 600 personas, activar protocolos de seguridad y desplegar un operativo con más de 200 efectivos de distintas fuerzas.
Amenazas de bomba al Centro Cívico: se registraron dos llamados
Entre la mañana y la tarde de este miércoles, el Centro Cívico de San Juan debió ser evacuado dos veces tras recibir amenazas de bomba. La intervención policial y de bomberos no detectó artefactos explosivos, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables.