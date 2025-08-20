Choque en esquina con semáforo: el conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Nadal fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson, con un fuerte golpe en la cabeza. Por el momento, se desconoce la gravedad de su cuadro, aunque se encuentra bajo observación médica y siendo sometido a una serie de estudios. El conductor de la camioneta, en tanto, no sufrió heridas de consideración.

La situación pudo terminar en tragedia ya que un playero de la estación de servicio se salvó de milagro, ya que segundos antes del choque había ingresado al baño, evitando ser embestido por la camioneta que irrumpió en el lugar.