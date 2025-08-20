Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 20 de agosto en la intersección de 9 de Julio y General Acha, en pleno centro sanjuanino. El choque fue protagonizado por un auto conducido por Francisco Nadal, de 72 años, y una camioneta 4x4. Producto del violento impacto, el vehículo menor giró 180 grados y quedó en contramano sobre la calzada, mientras que la camioneta atravesó la playa de la estación de servicio YPF ubicada en la esquina.
Choque en esquina con semáforo: el conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza
Francisco Nadal, quien conducía el auto impactado por una camioneta 4x4, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permanece internado. El accidente ocurrió en 9 de Julio y General Acha; un playero de la YPF se salvó de milagro.