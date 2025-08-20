"
Choque en esquina con semáforo: el conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Francisco Nadal, quien conducía el auto impactado por una camioneta 4x4, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permanece internado. El accidente ocurrió en 9 de Julio y General Acha; un playero de la YPF se salvó de milagro.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 20 de agosto en la intersección de 9 de Julio y General Acha, en pleno centro sanjuanino. El choque fue protagonizado por un auto conducido por Francisco Nadal, de 72 años, y una camioneta 4x4. Producto del violento impacto, el vehículo menor giró 180 grados y quedó en contramano sobre la calzada, mientras que la camioneta atravesó la playa de la estación de servicio YPF ubicada en la esquina.

Nadal fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson, con un fuerte golpe en la cabeza. Por el momento, se desconoce la gravedad de su cuadro, aunque se encuentra bajo observación médica y siendo sometido a una serie de estudios. El conductor de la camioneta, en tanto, no sufrió heridas de consideración.

La situación pudo terminar en tragedia ya que un playero de la estación de servicio se salvó de milagro, ya que segundos antes del choque había ingresado al baño, evitando ser embestido por la camioneta que irrumpió en el lugar.

Personal policial y de emergencias trabajó en la zona para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, mientras se investigan las causas que provocaron el siniestro.

