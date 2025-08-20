El presidente Javier Milei encabezó en la Casa Rosada una reunión clave con directivos de Glencore, la multinacional suiza que impulsa el megaproyecto minero El Pachón, ubicado en la cordillera sanjuanina. La compañía presentó oficialmente su pedido de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con un desembolso proyectado de u$s9.500 millones solo en San Juan, lo que convierte a esta iniciativa en la mayor inversión minera prevista en la provincia y una de las más importantes del país.
Javier Milei recibió a CEOs de mineras con inversiones bajo el RIGI
Milei recibió al CEO global de la minera suiza, que presentó el proyecto de cobre más grande del país. Se esperan 10.000 empleos en la construcción y más de 2.500 en operación.