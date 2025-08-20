Javier Milei recibió a CEOs de mineras con inversiones bajo el RIGI

La apuesta de Glencore por San Juan se complementa con otro proyecto en Catamarca, denominado Agua Rica, que representa una inversión adicional de u$s4.000 millones. En conjunto, la compañía solicitó al Ministerio de Economía la incorporación al RIGI por más de u$s13.500 millones.

La magnitud de El Pachón no solo se mide en números: el proyecto tiene el potencial de transformar a San Juan en un actor central del mercado mundial del cobre, un mineral considerado estratégico por su rol en la transición energética y la fabricación de vehículos eléctricos.

Tras la reunión con Glencore, Milei también recibió a directivos de Río Tinto Group, que avanzan con una inversión de u$s2.700 millones en Salta para la producción de litio, aunque en el caso sanjuanino, la relevancia está en la magnitud del aporte de El Pachón a la economía provincial y nacional.

La reunión en Casa Rosada representa un paso político clave: el Gobierno nacional, a través del RIGI, busca garantizar un marco de estabilidad fiscal y legal que permita el desarrollo de estos proyectos de gran escala. En el caso de San Juan, se abre una nueva etapa para uno de los yacimientos más importantes del continente.