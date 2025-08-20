Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios y dio marcha atrás con la medida que había impulsado el Poder Ejecutivo.
Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados sanjuaninos
El oficialismo sufrió la primera derrota de la jornada cuando la oposición alcanzó los dos tercios en Diputados para dejar sin efecto el veto.