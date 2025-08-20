Lo encontraron escondido: detuvieron a un joven por robar en una casa

El joven, identificado como Nahuel Agustín Riveros (19), fue encontrado escondido debajo de una mesa de madera, en cuyo poder tenía una pava eléctrica y una caja de termo, elementos que habría sustraído de la vivienda.

Riveros quedó vinculado a una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Alejandro Solera.