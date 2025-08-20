"
Lo encontraron escondido: detuvieron a un joven por robar en una casa

Un hombre de 19 años fue aprehendido tras ser encontrado escondido dentro de una casa con objetos sustraídos.

Un sujeto terminó lastimado y detenido tras ser sorprendido por la policía mientras intentaba ocultarse dentro de una vivienda en Villa Paula, Chimbas. El hecho ocurrió cuando una mujer, de apellido Nievas, alertó a los efectivos sobre la presencia del delincuente en su casa, ubicada en la Calle Remedios de Escalada.

El joven, identificado como Nahuel Agustín Riveros (19), fue encontrado escondido debajo de una mesa de madera, en cuyo poder tenía una pava eléctrica y una caja de termo, elementos que habría sustraído de la vivienda.

Riveros quedó vinculado a una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Alejandro Solera.

El operativo policial permitió detener al joven y recuperar los objetos robados, evitando un posible perjuicio mayor para la propietaria del inmueble.

