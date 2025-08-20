Un sujeto terminó lastimado y detenido tras ser sorprendido por la policía mientras intentaba ocultarse dentro de una vivienda en Villa Paula, Chimbas. El hecho ocurrió cuando una mujer, de apellido Nievas, alertó a los efectivos sobre la presencia del delincuente en su casa, ubicada en la Calle Remedios de Escalada.
San Juan 8 > Policiales > Detuvieron
Lo encontraron escondido: detuvieron a un joven por robar en una casa
Un hombre de 19 años fue aprehendido tras ser encontrado escondido dentro de una casa con objetos sustraídos.