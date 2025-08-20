Frutas en Capital: hasta $500 más baratas que en verdulerías de barrio

Los precios de las frutas en la feria de Capital se diferencian notablemente de los que se encuentran en las verdulerías de barrio. Según un relevamiento reciente, algunos productos básicos pueden llegar a costar $500 más por kilo o unidad en los comercios barriales.

frutas

El relevamiento muestra que, en promedio, las frutas cuestan $500 más en la verdulería de barrio, afectando el bolsillo de quienes no tienen acceso a la feria de Capital. Productos de mayor valor como kiwi y frutilla también se ven incrementados, mientras que frutas más accesibles como naranja o banana muestran una diferencia porcentual significativa en relación a su precio original.