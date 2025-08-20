Anunciaron un nuevo sorteo de casi 350 viviendas del IPV

• Tierras del Norte – 62 viviendas – Departamento: Angaco

• El Puerto – 7 viviendas – Departamento: Calingasta

• Los Surcos – 5 viviendas – Departamento: Chimbas

• El Jagual – 13 viviendas – Departamento: Pocito

• Solares del Sur – 190 viviendas – Departamento: Sarmiento

• Caraballo II – 61 viviendas – Departamento: San Martín

• Tehul – 6 viviendas – Departamento: 25 de Mayo

Inscripción y proceso de selección

Cada grupo familiar podrá inscribirse para participar en un único sorteo, eligiendo un solo barrio, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

• Inicio de inscripciones: 1 de septiembre de 2025

• Modalidad: a través de la página web oficial del IPV

• Fecha del sorteo: 25 de septiembre de 2025

Además, el IPV informa que hasta el 29 de agosto hay tiempo para actualizar datos (siempre y cuando no lo hayan hecho después de enero de 2017) o inscribirse por primera vez en el padrón, requisito indispensable para participar.

En los próximos días, el Instituto publicará el cronograma completo, que incluirá las fechas de:

• Carga y publicación de padrones provisorios por barrio

• Consulta de padrones provisorios

• Ajustes o correcciones

• Cierre y publicación de padrones definitivos

Este nuevo sorteo reafirma el compromiso del Gobierno de San Juan con las familias de la provincia, redoblando esfuerzos para acercar el derecho a la vivienda propia.