Diputados: el Gobierno logró blindar el veto al aumento de las jubilaciones

La jornada estuvo marcada por discursos encendidos. Desde el oficialismo, el diputado libertario Santiago Santurio cuestionó con dureza a la oposición: “Pegarle al Gobierno en el superávit es pegarle a la gente”, lanzó, al advertir que la medida carecía de financiamiento y ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

En la vereda opuesta, referentes de Unión por la Patria como Germán Martínez denunciaron presiones de gobernadores y llamaron a sostener la “coherencia política” frente a la mirada de la sociedad. El radical disidente Fernando Carbajal fue más allá y acusó de “corrupción” a quienes, según él, intercambiaban apoyo legislativo por fondos discrecionales.

La sesión también marcó la reaparición pública de Cristina Kirchner, que apuntó directamente contra Milei en medio de la crisis por Bahía Blanca. Su presencia alimentó la polarización en un recinto donde se cruzaron denuncias, acusaciones y reclamos de transparencia en las votaciones.

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la norma vetada por el Ejecutivo habría tenido un costo fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. En términos concretos, la jubilación mínima habría escalado a $446.928 en agosto, contra los $384.305 actuales, incluyendo el bono extraordinario.

Con este resultado, la emergencia en discapacidad seguirá su curso en el Senado, mientras que el aumento jubilatorio quedó definitivamente descartado. Para Milei, fue una victoria política parcial: perdió una batalla, pero ganó la más sensible para el equilibrio de las cuentas públicas.