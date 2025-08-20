La Cámara de Diputados protagonizó este martes una sesión cargada de tensión política que dejó dos resultados contrapuestos para el Gobierno de Javier Milei. Por un lado, la oposición logró rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora será debatida en el Senado. Sin embargo, cuando llegó el turno de discutir la impugnación al aumento de jubilaciones y pensiones, el oficialismo consiguió blindar la decisión presidencial gracias a una combinación de votos negativos y abstenciones estratégicas.
Diputados: el Gobierno logró blindar el veto al aumento de las jubilaciones
La Cámara Baja vivió una sesión maratónica marcada por cruces entre oficialismo y oposición. Se reabrió la grieta política con la reaparición de Cristina Kirchner y con negociaciones en el PRO que resultaron clave para sostener el veto presidencial en el caso de los haberes previsionales.