Diplomatura de Liderazgo Deportivo: nueva capacitación online de la Universidad de Congreso

El programa iniciará el 3 de septiembre y contará con docentes especializados del Comité Olímpico y profesionales invitados.

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Congreso lanzó oficialmente la inscripción para su Diplomatura en Liderazgo, Desarrollo y Gestión de Organizaciones del Deporte, un programa que se desarrollará completamente de manera online a lo largo de cuatro meses, con inicio previsto para el 3 de septiembre.

El director de la diplomatura, Carlos Alberto Marino, destacó que la propuesta académica está destinada a dirigentes de organizaciones deportivas, funcionarios del área de deporte, docentes de Educación Física, técnicos deportivos, estudiantes de carreras del campo deportivo, líderes sociales deportivos y profesionales de disciplinas afines. Además, aclaró que también está abierta a todas las personas interesadas en el liderazgo y la gestión de organizaciones deportivas.

“La diplomatura busca potenciar el capital humano de las organizaciones deportivas, orientándolo hacia un liderazgo cada vez más profesional, responsable y ético”, señaló Marino en diálogo con Diario UNO, en el marco de la presentación del programa.

Modalidad y estructura académica

El curso se dictará bajo una modalidad a distancia, combinando clases sincrónicas y asincrónicas, complementadas con actividades de investigación y elaboración a cargo de los participantes. En total, el programa abarca 150 horas de formación, equivalentes a un cuatrimestre, con evaluaciones en cada asignatura y la presentación de un proyecto final aplicado a organizaciones deportivas gubernamentales o privadas.

image
El programa de la diplomatura está dirigido por Carlos Alberto Marino.

La diplomatura está organizada en 11 módulos que abarcan desde planificación estratégica, sistemas deportivos nacionales e internacionales, hasta áreas específicas como derecho deportivo, liderazgo y resolución de conflictos, gestión del factor humano, economía y finanzas deportivas, calidad e innovación, marketing y comunicación, y organización de eventos deportivos.

El programa culmina con un taller de trabajo final, donde los participantes, organizados en grupos, deberán diseñar proyectos de intervención aplicando los conceptos y metodologías desarrollados durante la cursada.

Cuerpo docente

El equipo académico está compuesto por profesionales especializados y reconocidos en el ámbito deportivo, entre ellos: Lic. Víctor Sergio Groupierre, Mg. Daniel Ridao, Dr. Oscar Incarbone, Carolina Mariani, Dr. Gustavo Abreu, Dr. Martín Magliano, Dr. Carlos Alberto Marino, Lic. Nicolás Marino, Dra. Andrea Martínez Funes, Lic. Cristian Roldán, Mg. Ariel Martínez, Lic. Pablo Pascualini, Mg. Christian Atance, Dr. Luis Erdociaín y Mg. Laura López, entre otros.

Inscripción y costos

La diplomatura tiene un costo total de $100.000, que podrá abonarse en cuatro cuotas de $25.000 de septiembre a diciembre. Los interesados pueden realizar la inscripción a través del sitio web oficial de la Universidad de Congreso, donde también se detallan contenidos, cronograma y modalidades de cursada.

Con esta iniciativa, la Universidad de Congreso busca fortalecer la formación en gestión deportiva en San Juan y el país, contribuyendo a profesionalizar la administración de clubes, federaciones, proyectos comunitarios y áreas gubernamentales vinculadas al deporte.

