Diplomatura de Liderazgo Deportivo: nueva capacitación online de la Universidad de Congreso

Modalidad y estructura académica

El curso se dictará bajo una modalidad a distancia, combinando clases sincrónicas y asincrónicas, complementadas con actividades de investigación y elaboración a cargo de los participantes. En total, el programa abarca 150 horas de formación, equivalentes a un cuatrimestre, con evaluaciones en cada asignatura y la presentación de un proyecto final aplicado a organizaciones deportivas gubernamentales o privadas.

image El programa de la diplomatura está dirigido por Carlos Alberto Marino.

La diplomatura está organizada en 11 módulos que abarcan desde planificación estratégica, sistemas deportivos nacionales e internacionales, hasta áreas específicas como derecho deportivo, liderazgo y resolución de conflictos, gestión del factor humano, economía y finanzas deportivas, calidad e innovación, marketing y comunicación, y organización de eventos deportivos.

El programa culmina con un taller de trabajo final, donde los participantes, organizados en grupos, deberán diseñar proyectos de intervención aplicando los conceptos y metodologías desarrollados durante la cursada.

Cuerpo docente

El equipo académico está compuesto por profesionales especializados y reconocidos en el ámbito deportivo, entre ellos: Lic. Víctor Sergio Groupierre, Mg. Daniel Ridao, Dr. Oscar Incarbone, Carolina Mariani, Dr. Gustavo Abreu, Dr. Martín Magliano, Dr. Carlos Alberto Marino, Lic. Nicolás Marino, Dra. Andrea Martínez Funes, Lic. Cristian Roldán, Mg. Ariel Martínez, Lic. Pablo Pascualini, Mg. Christian Atance, Dr. Luis Erdociaín y Mg. Laura López, entre otros.

Inscripción y costos

La diplomatura tiene un costo total de $100.000, que podrá abonarse en cuatro cuotas de $25.000 de septiembre a diciembre. Los interesados pueden realizar la inscripción a través del sitio web oficial de la Universidad de Congreso, donde también se detallan contenidos, cronograma y modalidades de cursada.

Con esta iniciativa, la Universidad de Congreso busca fortalecer la formación en gestión deportiva en San Juan y el país, contribuyendo a profesionalizar la administración de clubes, federaciones, proyectos comunitarios y áreas gubernamentales vinculadas al deporte.