Estudiantes empató con Cerro Porteño, pero le alcanzó y avanzó de ronda

El “Pincha” igualó 0 -0 con el equipo paraguayo y sigue vivo en la Libertadores gracias al 1-0 de la ida.

Estudiantes de La Plata logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar sin goles ante Cerro Porteño en el estadio Jorge Luis Hirschi. El resultado le alcanzó al conjunto argentino gracias al 1-0 conseguido en la ida en Paraguay, lo que le permitió mantener la ventaja global y continuar su camino en el torneo internacional.

El partido tuvo un primer tiempo parejo, donde Estudiantes buscó controlar la posesión y dominar el mediocampo. El joven Mikel Amondarain se destacó en la recuperación y distribución del balón, aunque el equipo no logró generar situaciones claras de riesgo dentro del área rival. Cerro Porteño, por su parte, apostó a las bandas con Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe, generando centros que exigieron al arquero Alexis Martín Arias, quien se mantuvo seguro y permitió que el arco local permaneciera en cero.

En la segunda etapa, Estudiantes mantuvo la iniciativa y contó con la oportunidad más clara a través del volante Alexis Castro, cuyo remate cruzado fue bien contenido por Martín Arias, asegurando la igualdad definitiva y la clasificación del equipo platense.

Con este resultado, Estudiantes se enfrentará en la próxima ronda al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, con el objetivo de seguir sumando historia en el torneo más importante de Sudamérica.

Históricamente, el “Pincha” ha disputado cuartos de final en nueve de las 15 ediciones de la Libertadores en las que participó, obteniendo títulos en 1968, 1969, 1970 y 2009. Su participación más reciente en esta instancia fue en 2022, cuando fue eliminado por Athletico Paranaense.

