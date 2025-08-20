Estudiantes empató con Cerro Porteño, pero le alcanzó y avanzó de ronda

Embed "Dale dale León..." Fiesta de los jugadores e hinchas de @EdelpOficial en UNO tras el pase a Cuartos de Final.



El partido tuvo un primer tiempo parejo, donde Estudiantes buscó controlar la posesión y dominar el mediocampo. El joven Mikel Amondarain se destacó en la recuperación y distribución del balón, aunque el equipo no logró generar situaciones claras de riesgo dentro del área rival. Cerro Porteño, por su parte, apostó a las bandas con Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe, generando centros que exigieron al arquero Alexis Martín Arias, quien se mantuvo seguro y permitió que el arco local permaneciera en cero.

En la segunda etapa, Estudiantes mantuvo la iniciativa y contó con la oportunidad más clara a través del volante Alexis Castro, cuyo remate cruzado fue bien contenido por Martín Arias, asegurando la igualdad definitiva y la clasificación del equipo platense.