Estudiantes de La Plata logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar sin goles ante Cerro Porteño en el estadio Jorge Luis Hirschi. El resultado le alcanzó al conjunto argentino gracias al 1-0 conseguido en la ida en Paraguay, lo que le permitió mantener la ventaja global y continuar su camino en el torneo internacional.
Estudiantes empató con Cerro Porteño, pero le alcanzó y avanzó de ronda
El “Pincha” igualó 0 -0 con el equipo paraguayo y sigue vivo en la Libertadores gracias al 1-0 de la ida.