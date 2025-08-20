"
Miércoles

Miércoles soleado en San Juan: la máxima llegará a los 20°C

Según el SMN, la jornada comenzó con 8°C y cielo despejado. Se espera un día agradable con buena visibilidad y condiciones estables en toda la provincia.

San Juan amaneció este miércoles 20 de agosto con 8°C y una sensación térmica de 7.3°C, de acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presenta despejado y se anticipa una jornada estable y soleada en gran parte del territorio provincial.

La mínima registrada fue de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. La humedad es del 77 %, la presión atmosférica se ubica en 945.8 hPa y el viento sopla desde el sector sur a 6 km/h. La visibilidad es óptima, con 15 kilómetros.

El sol salió a las 08:04 y se pondrá a las 19:11, ofreciendo más de 11 horas de luminosidad.

De acuerdo al pronóstico extendido, los próximos días se mantendrán con condiciones similares, aunque con variaciones leves de temperatura. El SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales del clima.

