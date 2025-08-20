San Juan amaneció este miércoles 20 de agosto con 8°C y una sensación térmica de 7.3°C, de acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presenta despejado y se anticipa una jornada estable y soleada en gran parte del territorio provincial.
Miércoles soleado en San Juan: la máxima llegará a los 20°C
Según el SMN, la jornada comenzó con 8°C y cielo despejado. Se espera un día agradable con buena visibilidad y condiciones estables en toda la provincia.