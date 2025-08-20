Miércoles soleado en San Juan: la máxima llegará a los 20°C

La mínima registrada fue de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. La humedad es del 77 %, la presión atmosférica se ubica en 945.8 hPa y el viento sopla desde el sector sur a 6 km/h. La visibilidad es óptima, con 15 kilómetros.

El sol salió a las 08:04 y se pondrá a las 19:11, ofreciendo más de 11 horas de luminosidad.