Alumnos sanjuaninos, destacados en la Feria Internacional de Emprendedores

La delegación de la Escuela Obispo Zapata, estuvo integrada por los alumnos de 6º año Bruno Olmos, Claudia Poblete, Santiago Pereyra del Bachillerato de Robótica y Programación y por César Morán y Guadalupe Quiroga, del Bachillerato de Sociales.

Los estudiantes en forma individual y grupal participaron en charlas y talleres donde debían realizar presentaciones, aportando alternativas e ideas para iniciar proyectos, intervenían en competencias de talentos en diferentes áreas. La valoración además del conocimiento, habilidad, merituaba valores, solidaridad, compañerismo y comportamiento.

Los cauceteros hicieron gala de su espíritu diligente y su decisión para alcanzar buenos resultados, basados en valores y conocimiento obteniendo el primer lugar al elaborar en gastronomía un desayuno con productos típicos. Obtuvieron el segundo lugar después de Perú en competencia de talentos. Destacados especialmente por su participación y espíritu de colaboración, fueron reconocidos como la mejor delegación por comportamiento, buen trato y educación: “Por ser buena gente que motoriza el cambio”.

Al regresar los chicos valoraron la experiencia:

Bruno Olmos, Bachiller en Robótica y Programación

“Fue una experiencia única e inolvidable. Nos enseñaron y dieron las herramientas para poder crear un emprendimiento analizando todo el proceso. Nos hicieron ver la vida de una forma distinta, con buenas vibras, donde la constancia es importante. Un ambiente muy bueno, donde compartir experiencias abre horizontes. Un viaje que no voy a olvidar”.

Guadalupe Quiroga, Bachiller en Sociales

“Al llegar, no podía creer que había sido elegida para representar mi departamento y en lo único que pensaba era hacer todo para dejar bien mi escuela. Conocimos la universidad, luego nos trasladaron al hotel, nos dieron unas tarjetas para entrar a la habitación que íbamos a compartir con otras chicas de distinta nacionalidad. Todo se volvió mágico, las conferencias, dónde contaban que nada es imposible, que con esfuerzo se logra. Al principio al conformar grupos con otros chicos el temor era si podría desenvolverme bien. Esta experiencia fue lo mejor que me pudo pasar porque dudaba sobre que iba a hacer al terminar la secundaria y vine con más ideas, decisiones tomadas y con la seguridad de todo depende de uno. Trabajamos muy bien y fuimos elegidos como la mejor delegación”

César Morán, Bachiller en Sociales

“Integré la delegación San juan donde representamos a nuestra provincia en el FIE23 , que nos permitió seis días de experiencias e intercambios multiculturales ,junto a más de 400 jóvenes de 15 países diferentes. Conferencias magistrales, talleres emprendedores, de herramientas, para aplicar en el día a día y en futuro. También realizamos actividades, competencias, fiestas temáticas, con el fin de descubrir gustos, habilidades y pasiones. Fue una experiencia única, con alegrías, emoción, miedo, expectativas, entre otras. Menciono el miedo, porque teníamos el desafío de poder mostrar un desayuno típico de nuestras raíces, representando la historia, geografía, amor, orgullo y mucho más de nuestro San Juan. Los evaluadores los seleccionaron como el mejor y no fue nada fácil, pasamos por varios inconvenientes para cocinar nuestras recetas. Pero aprendimos a no bajar nunca los brazos, en buscar alternativas e ideas, sin amargarse por un error. Con sopaipillas y pastelitos de queso, obtuvimos el primer lugar en Mejor Desayuno Internacional FIE 23. Esta experiencia me cambió el aprendizaje es constante, el miedo no nos debe paralizar, los sueños son metas a cumplir, no importa el error también enseña”.