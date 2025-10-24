La escuela Boero de San Juan se alista para competir en el Desafío Eco 2025, que se llevará a cabo en Concepción del Uruguay durante el 8 y 9 de noviembre. Este año, por primera vez, la institución se presentará con dos autos eléctricos, los cuales fueron diseñados y son construidos íntegramente por estudiantes y docentes de la institución. El Ministerio de Educación brinda su apoyo a esta propuesta educativa, que no solo busca destacar la capacidad técnica de los estudiantes, sino también posicionar a la Boero como referente en innovación educativa a nivel nacional. Des hecho, desde el Ministerio surgió la iniciativa y el respaldo para construir dos vehículos.
Alumnos de la Boero competirán con autos eléctricos en el Desafío Eco
Con el acompañamiento del Ministerio de Educación, los estudiantes de la Boero construyen dos autos para la competencia nacional, que se desarrollará en noviembre.