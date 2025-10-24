Alumnos de la Boero competirán con autos eléctricos en el Desafío Eco

image

La ministra Silvia Fuentes visitó el taller de la escuela para observar el progreso de los prototipos y entregar herramientas para el desarrollo de los autos. "Estamos muy orgullosos de acompañar a la escuela Boero en esta iniciativa que demuestra lo que nuestros estudiantes pueden lograr con creatividad, esfuerzo y el respaldo de su comunidad educativa. Este tipo de proyectos forma a los futuros profesionales que San Juan necesita, fomentando el trabajo en equipo, la innovación y el uso de tecnologías limpias", destacó la ministra Fuentes durante su visita al taller.

Los autos, identificados con los números 124 y 125, están casi listos para la competencia, pero mientras tanto los alumnos necesitan el apoyo de la comunidad. Es que una parte de la competencia se denomina Eco Fan y la escuela Boero precisa sumar votos en la cuenta oficial del Desafío ECO YPF en Facebook. Para ello se debe dar “like” a las fotos de los autos 124 y 125 (hay que acceder al posteo y buscar ambas imágenes). Las escuelas que ocupen los 3 primeros lugares avanzarán 5 lugares en la grilla de la competencia endurance y la ganadora adicionalmente tendrá una beca de inscripción para el 2026.