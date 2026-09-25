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Viento Zonda: 62 intervenciones y más de 80 atenciones de salud por los incendios

Entre los casos más graves se encuentra el de un joven de 21 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo.

El viendo Zonda, de este jueves, dejó un saldo devastador como consecuencia de los incendios que afectaron distintos sectores de la provincia. Según informó Diego Morales, director de Protección Civil, se registraron 62 intervenciones y el sistema de atención llegó a quedar saturado ante la magnitud de la emergencia.

Durante el operativo se contabilizaron más de 80 atenciones de salud. Entre los casos más graves se encuentra el de un joven de 21 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo. Además, un niño resultó quemado y debió recibir asistencia médica.

El fuego también provocó importantes daños materiales. Más de 30 viviendas fueron destruidas, principalmente en el Barrio Rural II y el asentamiento San Cayetano, dos de las zonas más afectadas por el avance de las llamas. La emergencia también alcanzó otros sectores como el Médano de Oro, donde los equipos trabajaron para contener el avance del fuego.

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El episodio ocurrió a casi un mes del incendio registrado en Pocito, donde, durante una jornada de viento Zonda, las llamas afectaron alrededor de ocho viviendas.

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