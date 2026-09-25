El viendo Zonda, de este jueves, dejó un saldo devastador como consecuencia de los incendios que afectaron distintos sectores de la provincia. Según informó Diego Morales, director de Protección Civil, se registraron 62 intervenciones y el sistema de atención llegó a quedar saturado ante la magnitud de la emergencia.
Viento Zonda: 62 intervenciones y más de 80 atenciones de salud por los incendios
Entre los casos más graves se encuentra el de un joven de 21 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo.