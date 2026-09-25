Viento Zonda: 62 intervenciones y más de 80 atenciones de salud por los incendios

Durante el operativo se contabilizaron más de 80 atenciones de salud. Entre los casos más graves se encuentra el de un joven de 21 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo. Además, un niño resultó quemado y debió recibir asistencia médica.

El fuego también provocó importantes daños materiales. Más de 30 viviendas fueron destruidas, principalmente en el Barrio Rural II y el asentamiento San Cayetano, dos de las zonas más afectadas por el avance de las llamas. La emergencia también alcanzó otros sectores como el Médano de Oro, donde los equipos trabajaron para contener el avance del fuego.