Atención conductores: advierten por hielo y niebla en rutas de San Juan

Según el informe oficial difundido a primera hora de este jueves, las rutas cordilleranas y del norte provincial presentan sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvias y bancos de niebla aislados. Entre los tramos que requieren mayor atención se destacan la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia), la Ruta Nacional 40 Norte (trayectos San Juan - Jáchal y Huaco - límite con La Rioja), la Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo e Ischigualasto) y la Ruta Nacional 141 (camino a La Rioja), donde la visibilidad se encuentra reducida.

Por su parte, los accesos urbanos y conectores clave —como la RN 20 hacia San Luis, la RN 40 Sur hacia Mendoza, la RN 153 en Sarmiento y la Avenida de Circunvalación (A014)— registran tránsito fluido pero con presencia de equipos y personal vial realizando inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.