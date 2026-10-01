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Atención conductores: advierten por hielo y niebla en rutas de San Juan

Desde el 9° Distrito de Vialidad Nacional informaron que todos los corredores de la provincia se encuentran transitables. Sin embargo, advierten por sectores con calzada congelada, agua nieve y bancos de niebla en las zonas cordilleranas y del norte sanjuanino.

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia, confirmando que la totalidad de los trazados se encuentran transitables. No obstante, las autoridades remarcaron la necesidad de extremar los cuidados al conducir debido a las bajas temperaturas y a las condiciones climáticas cambiantes que afectan la región.

Según el informe oficial difundido a primera hora de este jueves, las rutas cordilleranas y del norte provincial presentan sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvias y bancos de niebla aislados. Entre los tramos que requieren mayor atención se destacan la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia), la Ruta Nacional 40 Norte (trayectos San Juan - Jáchal y Huaco - límite con La Rioja), la Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo e Ischigualasto) y la Ruta Nacional 141 (camino a La Rioja), donde la visibilidad se encuentra reducida.

Por su parte, los accesos urbanos y conectores clave —como la RN 20 hacia San Luis, la RN 40 Sur hacia Mendoza, la RN 153 en Sarmiento y la Avenida de Circunvalación (A014)— registran tránsito fluido pero con presencia de equipos y personal vial realizando inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.

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Ante este panorama, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de forma gradual, circular obligatoriamente con luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos para prevenir siniestros viales.

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