El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia, confirmando que la totalidad de los trazados se encuentran transitables. No obstante, las autoridades remarcaron la necesidad de extremar los cuidados al conducir debido a las bajas temperaturas y a las condiciones climáticas cambiantes que afectan la región.
Atención conductores: advierten por hielo y niebla en rutas de San Juan
Desde el 9° Distrito de Vialidad Nacional informaron que todos los corredores de la provincia se encuentran transitables. Sin embargo, advierten por sectores con calzada congelada, agua nieve y bancos de niebla en las zonas cordilleranas y del norte sanjuanino.