"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > viento zonda

Alerta por viento Zonda: ráfagas de 65 km/h afectarán a gran parte de San Juan

El fenómeno impactará en zonas de Precordillera y varios departamentos del Gran San Juan, con ráfagas intensas y un marcado ascenso de la temperatura.

El primer domingo de otoño llega con condiciones meteorológicas extremas para San Juan. Según el último informe oficial, se prevé la ocurrencia de Viento Zonda que afectará diversos sectores de la provincia durante las próximas horas.

Zonas bajo alerta

El fenómeno se sentirá con mayor intensidad en las zonas de Precordillera de Calingasta, así como en los departamentos de:

  • Pocito
  • Rivadavia
  • Sarmiento
  • Ullum
  • Zonda

Características del fenómeno

Bajo el nivel de Alerta Amarilla, las autoridades estiman vientos sostenidos de entre 30 y 45 km/h. Sin embargo, el mayor riesgo radica en las ráfagas, que podrían superar los 65 km/h.

Este escenario meteorológico provocará tres efectos inmediatos en el ambiente:

  • Reducción de visibilidad: Debido al polvo en suspensión.
  • Ascenso de temperatura: Un aumento repentino del calor en pleno inicio estacional.
  • Humedad extrema: Condiciones de aire muy seco, lo que eleva el riesgo de incendios.

Temas

