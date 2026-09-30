Aumento confirmado para jubilados: así queda la mínima con bono en octubre 2026

Cómo queda la jubilación mínima con bono en octubre 2026

Si bien aún no hubo una comunicación oficial al respecto, el Gobierno daría en para el sueldo de septiembre (a cobrar en octubre), el mismo monto de bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Su continuidad en octubre todavía no fue oficializada, como tampoco si es el mismo monto, pero se especula que será el mismo modus operandi que en meses anteriores, tal como viene ocurriendo desde hace tiempo.

Si el Gobierno mantiene el bono por el mismo monto, quienes cobran la jubilación mínima llegarían a un ingreso total de $505.748,51. Como se dijo antes, sin el bono la jubilación mínima de octubre quedará en $435.748,51.

Cabe recordar que el bono no modifica el haber mensual de base y se paga como un adicional. El incremento alcanzará a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la PUAM y asignaciones familiares.

Cómo se cobra la jubilación del ANSeS en octubre de 2026

El pago de las jubilaciones y pensiones se depositan en base al número de terminación del DNI. Los que comienzan con cero son los primeros en cobrar, y aquellos cuya terminación es nueve, los últimos.

Por lo general, las mínimas se pagan primero y las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo suelen cobrar en la última semana del mes.

ANSeS no dio a conocer el calendario mensual de octubre. El mes pasado, el pago de la jubilación mínima se dividió desde el martes 8 hasta el lunes 21. En tanto, las que sí superan el haber mínimo cobraron desde el martes 22 hasta el lunes 28.

Las asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (del Sistema Único de Asignaciones Familiares/SUAF), se cobran de manera similar por el número de DNI.

Con esta actualización, los haberes jubilatorios continúan acumulando un ajuste mes a mes, aunque los números indican que la falta de actualización del bono extraordinario baja el poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Si bien se espera confirmación de fechas oficiales, el esquema de cobro mantendrá su dinámica habitual a través de las entidades bancarias habilitadas y las cuentas de la seguridad social.