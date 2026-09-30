Cómo cuidar el cerebro antes de que aparezcan los síntomas del Alzheimer

La alimentación también importa. Entre los modelos estudiados, la dieta mediterránea aparece como una de las estrategias con mayor respaldo. A esto se suma mantener los vínculos sociales, evitar el aislamiento y atender problemas como la pérdida auditiva, que pueden dificultar la interacción.

El quinto punto es el entrenamiento cognitivo, mediante ejercicios de memoria y otras capacidades que pueden realizarse con aplicaciones o acompañamiento profesional.

El programa LatAm-FINGERS, desarrollado en 11 países latinoamericanos y 12 centros, estudió a personas con riesgo de deterioro cognitivo mediante una intervención que combinó distintas medidas de prevención.

Los resultados publicados mostraron una mejora del 55% en la cognición global en el grupo que recibió un acompañamiento estructurado respecto de quienes siguieron un programa más flexible y autoguiado.

Al mismo tiempo, los avances en biomarcadores permiten detectar determinadas alteraciones incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Esto abre una nueva posibilidad: identificar a personas en riesgo cuando todavía conservan sus capacidades y actuar de manera anticipada.

El Alzheimer no impacta únicamente en quien recibe el diagnóstico. A medida que avanza, puede modificar la personalidad, los vínculos y la capacidad de reconocer a familiares, generando una enorme carga para quienes acompañan el proceso.

Por eso, el cuidado también debe contemplar al cuidador, cuya salud puede verse afectada por el desgaste físico y emocional de sostener durante años las tareas cotidianas.

La ciencia avanza en tratamientos dirigidos contra la proteína amiloide y en herramientas para detectar la enfermedad antes de los síntomas, pero la prevención sigue teniendo un papel fundamental: moverse, controlar la salud cardiovascular, alimentarse bien, mantener vínculos y ejercitar el cerebro son medidas que pueden incorporarse mucho antes de que aparezca un diagnóstico.