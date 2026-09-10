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Salud mental en alerta: la tasa de suicidios en Argentina alcanzó un récord histórico

La Asociación Argentina de Salud Mental alertó sobre una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes en el país, impulsada por la crisis socioeconómica.

Una grave señal de alerta sanitaria y social atraviesa al país. Según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Se trata del índice más alto de su historia, superando por primera vez a los fallecimientos causados por otros hechos violentos y ubicándose por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este escenario, la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) emitió un duro comunicado expresando su "profunda preocupación" y remarcando que estos números "no son solo un dato estadístico, sino una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado".

Multicausalidad y el peso de la crisis social

Desde la AASM señalaron que, si bien el suicidio es un fenómeno complejo que no puede reducirse a explicaciones unicausales ni a relaciones lineales simplistas, resulta irresponsable desvincular el padecimiento psíquico del contexto social y económico en el que viven las personas.

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"Sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento. La pérdida del trabajo, la precarización, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana afectan los vínculos y las expectativas de futuro", argumentaron desde la entidad profesional.

En ese sentido, la OMS ya ha advertido de forma reiterada que factores como la pobreza, la desigualdad y la violencia impactan directamente en la salud mental comunitaria, desgastando la contención social.

La empatía como política pública

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de la AASM apunta a evitar la individualización de problemáticas que tienen un origen colectivo y estructural.

"Preocupa que problemas colectivos sean presentados como responsabilidades exclusivamente individuales. Frente al padecimiento social, la empatía no puede ser considerada una debilidad: las políticas públicas deben reconocer el sufrimiento y brindar respuestas antes de que sea demasiado tarde", enfatizaron.

Finalmente, las autoridades de la AASM hicieron un llamado a la acción institucional y comunitaria para abordar las conductas suicidas desde la prevención activa, la inversión en salud mental y el acompañamiento: "Frente al aumento de las conductas suicidas, no podemos responder con silencio, indiferencia ni culpabilización de las víctimas".

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