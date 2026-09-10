Una grave señal de alerta sanitaria y social atraviesa al país. Según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Se trata del índice más alto de su historia, superando por primera vez a los fallecimientos causados por otros hechos violentos y ubicándose por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Salud mental en alerta: la tasa de suicidios en Argentina alcanzó un récord histórico
La Asociación Argentina de Salud Mental alertó sobre una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes en el país, impulsada por la crisis socioeconómica.