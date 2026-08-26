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Jornada de prevención del suicidio para estudiantes y profesionales

Será el 10 de septiembre y reunirá a profesionales, equipos de salud y estudiantes para fortalecer herramientas de abordaje y prevención.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el Ministerio de Salud de San Juan realizará una jornada de actualización y entrenamiento sobre el abordaje de la conducta suicida.

La propuesta es organizada por la Secretaría Técnica, la Dirección de Salud Mental y el Programa de Prevención del Suicidio, con el objetivo de brindar herramientas para la intervención ante situaciones de riesgo y el acompañamiento posterior.

La actividad se desarrollará el 10 de septiembre, de 8:00 a 19:00, en el Centro de Convenciones Dr. Guillermo Barrena Guzmán, ubicado en calle Las Heras 101-199 (n), Capital.

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Bajo el título “Entrenamiento en el manejo de la consulta suicida: abordaje de personas con alto riesgo suicida y estrategias de posvención”, la jornada estará destinada a profesionales y equipos de salud de los ámbitos público y privado, además de estudiantes avanzados de carreras afines.

La capacitación estará a cargo del Dr. Demian E. Rodante, referente en investigación, formación y abordaje de la conducta suicida, con trayectoria nacional e internacional.

La propuesta incluirá instancias de formación y entrenamiento práctico para fortalecer las capacidades de los equipos frente a situaciones de riesgo suicida, así como estrategias de posvención para acompañar a personas, familias y comunidades afectadas.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0i19r9bhubNWu-Dr8RkAJZ_FHsUsyXnpkqZQ2snXD9G9UmA/viewform?usp=header

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