Quién era Luis Reinoso, el joven que murió trágicamente en Ruta 20

El episodio fue reportado cerca de las 9:59. De acuerdo con la información brindada por el fiscal Adolfo Díaz, Reinoso habría llegado hasta el lugar a bordo de una motocicleta, que quedó estacionada a un costado de la ruta.

Uno de los elementos que los investigadores buscan determinar es qué ocurrió en los instantes previos al impacto. Según explicó el fiscal, la motocicleta no presenta daños, por lo que una de las hipótesis iniciales sostiene que el joven se habría bajado del rodado antes de ingresar a la calzada.

En ese momento circulaba por la Ruta 20 un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 33 años oriundo de Jujuy, que avanzaba en dirección oeste-este.

Dos automovilistas que transitaban hacia la ciudad de San Juan declararon haber observado parte de la secuencia y sus testimonios forman parte de las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido.

La investigación se encuentra en sus primeras horas y todavía deben confirmarse distintos aspectos vinculados a la secuencia que terminó con la muerte de Reinoso.

Mientras la Justicia intenta reconstruir esos últimos minutos, en Caucete el impacto de la noticia pasó rápidamente del lugar de la tragedia a las redes sociales, donde quienes conocían a Luis lo despidieron recordándolo por su presencia en la música y en los encuentros de la comunidad.