Alegatos contra Alonso: "No existe una tasa de morosidad judicial semejante"

También alertó sobre dos escenarios alarmantes. Primero, lo que comprende a causas de género por violencia. Manifestó que hubo 57 causas en 2020 de las cuales sólo en 18 se llamó a declarar a los imputados. Que hubo pocas pruebas recabadas y que muchas de las causas quedaban en la nada. Que tampoco dio respuestas a las víctimas.

Segundo, en causas contra la integridad sexual, se advirtió que de 61 que ingresaron sólo 28 tuvieron indagatorias y hubo sólo 2 procesamientos en su instrucción. No hubo sobreseimientos en 2020, en su circunscripción y hasta se comprobó que hubo gran cantidad de expedientes que se perdieron.

"El doctor no sabía que había gente que estaba detenida y no sabía por qué", reveló el fiscal, quien emitió duros cuestionamientos sobre la figura del magistrado. "No existe una tasa de morosidad judicial semejante", dijo horrorizado. También se reveló que sólo el 2% de las causas llegaron a juicio y que durante 6 meses no hubo dictamen de auto de procesamientos.

A este duro escrito se le sumó la apreciación del fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien dijo que "el doctor admitió en una de sus declaraciones que relegó causas con falta de mérito para dedicarse a causas más importantes. Eso habla de la falta de idoneidad del juez que es impropio en el cargo que reviste"

A estos duros argumentos, defensa respondió con una acusación a la Fiscalía de falta de objetividad por sus declaraciones y llamó a la reflexión sobre la conjunta morosidad en el sistema judicial.