Aguinaldo en vouchers: la decisión del Colegio Médico en medio de la crisis

Falta de liquidez y un monto elevado

Según detalló Bordes, el monto total del aguinaldo ascendió a $258 millones, una cifra que la institución no pudo cubrir en efectivo. En ese contexto, explicó que el sistema de salud privado atravesó un castigo financiero a nivel nacional, una situación que también impactó en San Juan. “No teníamos capacidad financiera para pagarlo en efectivo ni posibilidad de endeudarnos por los altos costos y la falta de capacidad crediticia”, indicó.

Por qué se optó por vouchers

Ante ese escenario, el Colegio Médico acordó con un supermercado mayorista la entrega de vouchers, una modalidad que permitió financiar el pago en seis meses y garantizar el 100% del aguinaldo. “Puedo pagar los 258 millones en seis veces y la gente tiene el cien por cien del aguinaldo. Ese es el beneficio”, explicó Bordes.

Los vouchers entregados fueron transferibles, sin vencimiento y utilizables en toda la oferta del comercio. Además, la medida fue negociada con los gremios, lo que permitió avanzar con el esquema acordado.

La postura de los empleados

Según indicó el presidente de la institución, muchos trabajadores solicitaron recibir los vouchers incluso antes de la fecha legal de pago, que era el 18 de diciembre. El aguinaldo fue acreditado desde el día anterior.

“La gente nos pidió si estaba la posibilidad de entregar los vouchers antes, para poder usar el dinero del aguinaldo en otras cosas y comprar la mercadería del mes con los vouchers”, explicó.

Bordes también recordó que esta modalidad no fue inédita. En el aguinaldo anterior, los empleados pudieron optar entre vouchers o cobro en cuotas, y el 99% eligió los vouchers. En aquella oportunidad, solo se registró un reclamo legal, que fue abonado en efectivo.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico confirmó que el bono de $60.000 correspondiente a noviembre será abonado la próxima semana en efectivo. “La gente cobró el sueldo en efectivo, cobró el aguinaldo en vouchers y va a cobrar el bono en efectivo”, señaló, al detallar el esquema de pagos implementado por la institución.