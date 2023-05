Abuso sexual: cientos de niñas y niños, en riesgo de ser victimizados

“Se trata de un fallo poco feliz de la Corte de Justicia de San Juan que en su redacción ha tenido interpretaciones mucho menos felices y se ha dado la nulidad de procesos de investigaciones”, dijo la fiscal coordinadora en vivo.

Por otro lado, explicó que este fallo no es claro y ha sido interpretado de manera inequívoca ya que se planteó que en estas audiencias tienen que estar presentes los fiscales, defensores, juez e imputado. “Cuando hablo de poco feliz me refiero a los fiscales ya que en algunas audiencias no estuvo esta figura, pero si el ayudante fiscal”, dijo Bucciarelli, quien se mostró muy preocupado sobre la revictimización de niños, niñas y adolescentes que podrán ser sometidos nuevamente a entrevistas videograbadas.

Mirá la entrevista: