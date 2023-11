A un mes de su asunción, Orrego definió sus primeros cinco funcionarios

-Lic. Silvia Fuentes, estará a cargo del Ministerio de Educación

-Dr. Amilcar Dobladez, en el Ministerio de Salud.

-C.P.N. Gustavo Fernández será el Ministro de Producción y Desarrollo Económico.

-Lic. Emilio Achem, será quien esté al frente de la Secretaría General de Gobernación.

Orrego, dijo al respecto “Siempre he creído en el trabajo y esfuerzo en conjunto y no en las individualidades. Con eso en mente estamos conformando el equipo que estará trabajando por el futuro de los sanjuaninos. Los profesionales que he designado han demostrado a lo largo de sus trayectorias personales y profesionales tener las aptitudes necesarias, junto una arraigada vocación de servicio, para poder llevar adelante este desafío", dijo.