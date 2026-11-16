La Unidad Fiscal de Delitos Especiales inició actuaciones investigativas para esclarecer la muerte de un hombre de 31 años ocurrida durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en el interior de la Comisaría 18ª, en el departamento Albardón. Según el reporte oficial, el deceso se constató cerca de las 4:59 en el pasillo del sector de calabozos.
Investigan la muerte de un detenido de 31 años en una comisaría de Albardón
La Unidad Fiscal de Delitos Especiales investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 31 años, identificado como F.J., ocurrido este domingo 15 de noviembre en el sector de calabozos de la Comisaría 18ª de Albardón.