Investigan la muerte de un detenido de 31 años en una comisaría de Albardón

El fallecido, identificado con las iniciales F.J., había ingresado en calidad de aprehendido alrededor de las 22:00 del sábado 14 de noviembre, en el marco de un expediente contravencional tramitado ante el Juzgado de Paz de Albardón. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, poco después de ser alojado el hombre refirió sentirse mal, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano, donde recibió asistencia médica y obtuvo el alta para retornar a la sede policial.

Ya de regreso en el sector de calabozos, los demás detenidos alertaron a los efectivos —siendo el primer interventor el oficial ayudante Gonzalo Cortez— sobre el grave estado de salud del hombre. El personal policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales continuaron con las tareas de auxilio hasta confirmar finalmente el fallecimiento.