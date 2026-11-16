"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > muerte

Investigan la muerte de un detenido de 31 años en una comisaría de Albardón

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 31 años, identificado como F.J., ocurrido este domingo 15 de noviembre en el sector de calabozos de la Comisaría 18ª de Albardón.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales inició actuaciones investigativas para esclarecer la muerte de un hombre de 31 años ocurrida durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en el interior de la Comisaría 18ª, en el departamento Albardón. Según el reporte oficial, el deceso se constató cerca de las 4:59 en el pasillo del sector de calabozos.

El fallecido, identificado con las iniciales F.J., había ingresado en calidad de aprehendido alrededor de las 22:00 del sábado 14 de noviembre, en el marco de un expediente contravencional tramitado ante el Juzgado de Paz de Albardón. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, poco después de ser alojado el hombre refirió sentirse mal, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano, donde recibió asistencia médica y obtuvo el alta para retornar a la sede policial.

Ya de regreso en el sector de calabozos, los demás detenidos alertaron a los efectivos —siendo el primer interventor el oficial ayudante Gonzalo Cortez— sobre el grave estado de salud del hombre. El personal policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales continuaron con las tareas de auxilio hasta confirmar finalmente el fallecimiento.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar