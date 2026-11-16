Raíces del Médano de Oro: Chichita y las manos que guardan la memoria de la mujer rural

Nacida en Calingasta, donde su padre trabajaba como capataz de finca, Chichita creció aprendiendo labores agrícolas, tejido y confección en la escuela de capacitación laboral Misión N° 9. A los 18 años se casó y se trasladó al Médano de Oro en 1967, comenzando una vida marcada por el esfuerzo compartido sobre un terreno que requirió refundarse desde cero."Esta era una finca abandonada, de parrales. Y se tuvo que empezar a arrancar parrales para poder empezar a hacer chacras", recuerda Chichita sobre los primeros años de trabajo en el predio.

En aquel entonces, la producción pionera se concentró en la cebolla destinada a la exportación, el ajo para rotar los suelos y el maíz para abastecer las ferias locales. Con el tiempo, no solo adoptó la cotidianeidad de Rawson, sino que se convirtió en una referencia indiscutida de la zona: "Yo me siento parte del Médano, pero no olvido mis raíces".

El primer Foro de Mujeres Rurales y la reinvención artesanal

El trabajo de Chichita cobró una dimensión colectiva cuando participó activamente en la creación del primer Foro de Mujeres Rurales de San Juan. Junto a un grupo inicial de ocho a nueve trabajadoras del Médano y de zonas aledañas como El Medanito, organizaron una red de trabajo e intercambio productivo. Sin embargo, la llegada de la pandemia y las dificultades de irrigación por falta de agua en las cotas altas de su huerta obligaron a redefinir el emprendimiento.

Frente a la adversidad, la producción primaria se transformó en elaboración artesanal. Chichita convirtió los frutos de la tierra en dulces y conservas caseras, al tiempo que rescató recetas tradicionales elaborando semitas, pestiños, buñuelos, mantecados y ensaimadas. A la par, desarrolló la técnica de cestería en trenzado de palma, logrando que sus piezas terminadas fueran certificadas por el Mercado Artesanal Luisa Escudero de la provincia.

Preservar la identidad frente a los tiempos modernos

Para Chichita, la labor campesina excede lo económico: es una trinchera de resistencia cultural. Frente a las tendencias gastronómicas contemporáneas, defiende el valor del alimento casero y la cocina de origen, ejemplificada en su tradicional "tortilla San Juanina", preparada con cebolla, papa, espárragos frescos y condimentos de huerta como orégano y pimienta.

"Es una tortilla muy fácil de hacer, pero ahora todo es como muy gourmet... son cosas que no se tienen que perder, el tema de las comidas que se hacían antes", reflexiona al resaltar el valor nutricional y afectivo de guisos, legumbres y preparaciones autóctonas.La rutina diaria de la mujer rural en el Médano exige levantarse temprano, alimentar animales de corral —gallinas, gallinetas y cabras— y repartir equitativamente las exigentes tareas del hogar y la finca.

De cara al futuro, su objetivo es consolidar la organización colectiva junto a sus compañeras Noelia y María del Carmen: "Estamos viendo a ver si se puede seguir con ese tema para no perder la identidad que teníamos nosotros de las mujeres rurales. De hacer todo lo que sabemos y enseñarle a la gente... no perder la identidad nuestra". En "La Huerta de Chichita", las puertas continúan abiertas para quienes buscan reencontrarse con el trabajo, la cultura popular y la memoria viva del campo sanjuanino.