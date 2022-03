A 2 años de la muerte de Julieta Viñales, aún no confirman el procesamiento del médico

El aletargo de la causa ocurrió porque no ingresó en el Sistema Acusatorio, que al tratarse de un sistema oral inmediato, implica un tiempo de investigación inferior al año, con sentencias en días o meses. "Desde que comenzó todo me grabé en la cabeza que es un proceso de al menos 5 años. Yo quisiera que fuera ya, pero hay que tener paciencia", remarcó la mamá de Julieta, Cintia a sanjuan8.com.

El caso Viñales se conoció cuando la joven de 18 años murió en el hospital tras someterse a una operación simple de amígdalas. Según las pericias médicas, los testimonios y el informe forense, el juez Raed entendió que la responsabilidad de la muerte de Julieta fue de Babsía y que debía ser sometido a juicio; por esa razón lo procesó, pero la defensa del médico presentó la apelación ante el Tribunal competente. Las pruebas están siendo valoradas por los camaristas, quienes deberán tomar una decisión, en estos días.

"Hoy es un día difícil"

Cintia vive el día a día como puede. Apoyada en su hijo menor y con las energías puestas en ayudar de alguna manera a las personas que la rodean, recuerda a su hija de la mejor manera, siempre. Aunque algunos días no lo hace, sube estados en su WhatsApp recordando a Julieta. Esos momentos bellos junto a Agustín, en el campo, en las previas a sus salidas, las selfies frente al espejo. Siempre espera justicia a su manera, con la ilusión de que pronto haya respuesta y Juli pueda descansar en paz.

"Hoy es un día difícil. Todos los días son difíciles, pero en esta fecha uno recuerda día a día qué fue lo que sucedió y todo lo que se podría haber evitado. Quisiera retroceder el tiempo atrás y evitar todo esto. Jamás en mi vida pensé que podía perder una hija. Sabemos que Julieta está en cada paso y que nos guía en este camino de la justicia, nunca me suelta la mano", relató con la voz entre cortada.

En estos dos años, Babsía nunca llamó por teléfono a la familia Viñales, tampoco su abogado ni nadie de su entorno. "Después de la segunda hemorragia de Julieta, él desapareció. Deja mucho que desear como persona", Cintia llegó a la conclusión que sólo la justicia hará que el médico lamente lo que hizo.

maximiliano babsia.jpg

"Si lo viera a Babsia..."

Otra vez su piel se eriza de tan sólo recordar lo que pasó ese 3 de marzo, después de tanto lamento de su hija Julieta. Esperando la respuesta de la Justicia, con la esperanza de cerrar la historia con una sentencia justa para el médico que atendió a la niña, Cintia reflexiona:

"Le diría que se llevó lo más preciado que tiene una mamá....se llevó uno de los tesoros más importantes de nuestras vidas. Que si él hubiese dejado de lado su soberbia y su irresponsabilidad hoy la tendría con vida a Julieta. Él como ser humano se podría haber equivocado, o acaso se creía Dios?

... Todos somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero para que no salga a la luz su error tapó todo. Babsía.....que sentirías si te matan a tu hija? Ahí vas a encontrar la respuesta de lo que sentimos nosotros! Sos la única persona que me ha podido hundir hasta lo más profundo estando cara a cara con el dolor. Felicitarte por darme una nueva vida que nunca conocí, de tristeza, impotencia, odio y dolor. Te doy las gracias por estar libre, porque sos mi fuerza para seguir de pie, sos mi objetivo hasta que se haga justicia!

Yo soy una simple mamá, vos un simple "médico" (si se puede llamar así), que le arrebataste la vida a mi dulce Julieta, quitándole todos sus sueños, proyectos con tan sólo 18 años y donde su mayor sueño era ser médica y no la dejaste serlo!

Pero voy a ser tu sombra toda tu vida, recordalo siempre. Siempre estaré con vos y no tengo dudas que Julieta no te deja vivir en paz. Nos has ocasionado una perdida inmensa sin merecerlo. Dejás muerte y dolor desde temprano en tu existencia. Cuando mataste a mi hija, nos mataste también a toda mi familia y a mí.

Que le vas a explicar a tu hija cuando tenga la misma edad que falleció Julieta? Le vas a explicar que las mismas manos que la abrazan son las mismas manos que mataron a una hermosa niña de tan solo 18 años? Y que vos huiste como una rata dejandonos a la deriva con una situación desgarradora?

La Justicia terrenal te va a juzgar, pero la Justicia Divina se ensañará con vos, no tengo dudas!"