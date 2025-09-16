9 de Julio impulsa el desarrollo de nuevos emprendimientos

Este corredor se ha visto fortalecido en los últimos meses por el intenso trabajo de limpieza, embellecimiento y mejoramiento realizado por la gestión municipal sobre la Ruta 20, generando un escenario favorable para la radicación de proyectos de gran magnitud.

El intendente y los representantes de la empresa coincidieron en la necesidad de continuar dialogando para establecer las condiciones que permitan avanzar en la concreción de este emprendimiento, que no solo enorgullece a los nuevejulinos, sino que también traerá consigo un impacto directo en la generación de empleo local, brindando oportunidades a la mano de obra del departamento.

Asimismo, este proyecto se suma a otros que ya se encuentran en curso en 9 de Julio, confirmando el rumbo de una comunidad que se proyecta al futuro con una visión moderna, dinámica y abierta a nuevas inversiones.