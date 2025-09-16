El desarrollo sostenido de 9 de Julio continúa consolidándose gracias a la llegada de nuevos proyectos que reflejan la confianza en la gestión municipal y en el potencial del departamento como polo de crecimiento en San Juan. En este marco, el intendente Daniel Banega mantuvo un encuentro con Claudio García, gerente general de la empresa Acer, quien estuvo acompañado por equipos técnicos para presentar el anteproyecto “Acer Go”, un ambicioso emprendimiento inmobiliario y comercial que marcará un importante hito en la infraestructura del departamento.
9 de Julio impulsa el desarrollo de nuevos emprendimientos
