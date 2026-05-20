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River se lo empató a Bragantino en el ultimo minuto

Antes de la final del Apertura, los de Núñez pierden ante los brasileños y no pueden asegurarse el primer puesto del Grupo H.

Con la mente puesta en la final del Torneo Apertura, River ya juega ante RB Bragantino por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Debido al partido del domingo ante Belgrano, el Chacho Coudet puso un equipo totalmente alternativo, donde se destaca el regreso de Franco Armani al arco. En el caso de ganar, el Millonario se asegura el primer puesto del Grupo H, lo que significa la clasificación directa a los octavos de final.

El primer tiempo tardó en armarse. Las imprecisiones, por parte de ambos equipos, predominaron en los primeros minutos. Tuvo que pasar más de media hora de juego para que llegue la primera jugada de gol. Fue en contra de River y terminó en el fondo del arco de Armani. El autor del 1-0 para RB Bragantino fue Vinicius, que la empujó tras un cabezazo de Pitta.

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