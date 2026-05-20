River se lo empató a Bragantino en el ultimo minuto

Con la mente puesta en la final del Torneo Apertura, River ya juega ante RB Bragantino por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Debido al partido del domingo ante Belgrano, el Chacho Coudet puso un equipo totalmente alternativo, donde se destaca el regreso de Franco Armani al arco. En el caso de ganar, el Millonario se asegura el primer puesto del Grupo H, lo que significa la clasificación directa a los octavos de final.