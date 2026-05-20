Una situación inusual y de máxima tensión se vivió este miércoles por la mañana en la Quebrada de Zonda, cuando un puma apareció dentro del predio del Instituto Geofísico-Sismológico Ingeniero Volponi, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. El hallazgo obligó a desplegar un operativo especial para proteger al personal y rescatar al animal silvestre, que presentaba signos de desnutrición y estrés.
Operativo en la Quebrada de Zonda tras aparición de un puma en un instituto
Un puma joven, con signos de desnutrición y estrés, fue hallado este miércoles dentro del Instituto Volponi en la Quebrada de Zonda. El hallazgo activó un operativo policial y de Fauna para resguardar al personal y rescatar al animal.