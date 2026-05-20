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River empató con Bragantino y definirá la clasificación en la última fecha

Con un equipo alternativo y un gol agónico de Lautaro Pereyra, River igualó 1-1 ante RB Bragantino en el Monumental y dejó abierta la pelea por el Grupo H de la Copa Sudamericana.

River Plate no pudo cerrar la clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y empató 1-1 este miércoles frente a RB Bragantino en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo H.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet presentó una formación totalmente alternativa, pensando también en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, pero aun así logró rescatar un punto sobre el cierre gracias al gol de Lautaro Pereyra en tiempo agregado.

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El conjunto brasileño golpeó primero a los 34 minutos del primer tiempo con un tanto de Alix Vinicius, en un desarrollo donde River mostró algunas dificultades para generar peligro y sufrió las transiciones rápidas de la visita.

En el complemento, el Millonario adelantó líneas y encontró mayor profundidad, principalmente a partir de los ingresos desde el banco y de la conducción de Juanfer Quintero, que fue clave en la jugada del empate. A los 92 minutos, el colombiano probó desde afuera, el arquero Cleiton dio rebote y Lautaro Pereyra apareció para empujar el 1-1 definitivo.

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El cierre volvió a tener dramatismo y tensión en Núñez, en un partido intenso y disputado hasta el último segundo. River mantuvo el invicto en el grupo, aunque no logró asegurar el primer puesto ni la clasificación anticipada.

Embed - Radio La Red on Instagram: " ¡EL GOL PARA EL EMPATE AGÓNICO DE RIVER! River igualó 1 a 1 frente a RB Bragantino en el Monumental, con el gol agónico de Lautaro Pereyra. De esta manera @gustavocima_ relató el gol para la transmisión de Radio La Red. #RadioLaRed #River #bragantino #CopaSudamericana AM 910 APP: La Red lared.am YouTube: Radio La Red"
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Con este resultado, el equipo argentino llegará obligado a sumar en la última fecha para garantizar su pase a los octavos de final. En la próxima jornada recibirá a Blooming, mientras que Bragantino se jugará la clasificación ante Carabobo.

Antes de enfocarse nuevamente en la Sudamericana, River tendrá otro compromiso decisivo: este domingo enfrentará a Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura.

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