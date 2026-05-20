River empató con Bragantino y definirá la clasificación en la última fecha

El conjunto brasileño golpeó primero a los 34 minutos del primer tiempo con un tanto de Alix Vinicius, en un desarrollo donde River mostró algunas dificultades para generar peligro y sufrió las transiciones rápidas de la visita.

En el complemento, el Millonario adelantó líneas y encontró mayor profundidad, principalmente a partir de los ingresos desde el banco y de la conducción de Juanfer Quintero, que fue clave en la jugada del empate. A los 92 minutos, el colombiano probó desde afuera, el arquero Cleiton dio rebote y Lautaro Pereyra apareció para empujar el 1-1 definitivo.

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El cierre volvió a tener dramatismo y tensión en Núñez, en un partido intenso y disputado hasta el último segundo. River mantuvo el invicto en el grupo, aunque no logró asegurar el primer puesto ni la clasificación anticipada.

Embed - Radio La Red on Instagram: " ¡EL GOL PARA EL EMPATE AGÓNICO DE RIVER! River igualó 1 a 1 frente a RB Bragantino en el Monumental, con el gol agónico de Lautaro Pereyra. De esta manera @gustavocima_ relató el gol para la transmisión de Radio La Red. #RadioLaRed #River #bragantino #CopaSudamericana AM 910 APP: La Red lared.am YouTube: Radio La Red" View this post on Instagram

Con este resultado, el equipo argentino llegará obligado a sumar en la última fecha para garantizar su pase a los octavos de final. En la próxima jornada recibirá a Blooming, mientras que Bragantino se jugará la clasificación ante Carabobo.

Antes de enfocarse nuevamente en la Sudamericana, River tendrá otro compromiso decisivo: este domingo enfrentará a Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura.