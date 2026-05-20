Tres en bici, uno con pistola: el robo que arruinó la tarde de dos adolescentes

Era cerca de las 20:15 cuando los chicos, sin posibilidad de resistirse, entregaron un iPhone 17 blanco, un iPhone 12 Pro gris oscuro, un Samsung A10 azul, un Apple Watch Ultra 2, auriculares inalámbricos, mochilas escolares, una chaqueta de la EPET N° 1, lentes recetados y una tarjeta SUBE. Los tres asaltantes huyeron en las mismas bicicletas.

La denuncia la radicó la madre de la joven en la Comisaría 9ª. Horas después, los familiares activaron el rastreo de uno de los teléfonos y la señal llevó al personal policial hasta la zona de barrio Marayes, Rincón del Este y los fondos del Hospital de Caucete, donde el dispositivo fue hallado y restituido a su dueño.