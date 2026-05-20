Una tarde en la plaza terminó en un asalto a mano armada. Dos adolescentes de 15 años estaban en la plazoleta Aberastain, del barrio Felipe Cobas, cuando tres hombres que circulaban en bicicletas rodado 29 los rodearon. Uno sacó una pistola 9 mm y, sin más, les exigió todo lo que llevaban encima.
Tres en bici, uno con pistola: el robo que arruinó la tarde de dos adolescentes
Tres hombres en bicicleta y con una pistola 9 mm asaltaron a dos adolescentes en una plaza. Se llevaron celulares, mochilas y un Apple Watch. Horas después, el rastreo de uno de los teléfonos permitió recuperarlo.