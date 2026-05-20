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Tres en bici, uno con pistola: el robo que arruinó la tarde de dos adolescentes

Tres hombres en bicicleta y con una pistola 9 mm asaltaron a dos adolescentes en una plaza. Se llevaron celulares, mochilas y un Apple Watch. Horas después, el rastreo de uno de los teléfonos permitió recuperarlo.

Una tarde en la plaza terminó en un asalto a mano armada. Dos adolescentes de 15 años estaban en la plazoleta Aberastain, del barrio Felipe Cobas, cuando tres hombres que circulaban en bicicletas rodado 29 los rodearon. Uno sacó una pistola 9 mm y, sin más, les exigió todo lo que llevaban encima.

Era cerca de las 20:15 cuando los chicos, sin posibilidad de resistirse, entregaron un iPhone 17 blanco, un iPhone 12 Pro gris oscuro, un Samsung A10 azul, un Apple Watch Ultra 2, auriculares inalámbricos, mochilas escolares, una chaqueta de la EPET N° 1, lentes recetados y una tarjeta SUBE. Los tres asaltantes huyeron en las mismas bicicletas.

La denuncia la radicó la madre de la joven en la Comisaría 9ª. Horas después, los familiares activaron el rastreo de uno de los teléfonos y la señal llevó al personal policial hasta la zona de barrio Marayes, Rincón del Este y los fondos del Hospital de Caucete, donde el dispositivo fue hallado y restituido a su dueño.

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La causa quedó caratulada como robo agravado por uso de arma de fuego, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los tres asaltantes siguen sin identificar.

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