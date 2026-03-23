En la mitad del fin de semana largo, autoridades policiales de la provincia brindaron un panorama detallado de los procedimientos y hechos más relevantes registrados hasta el momento. En el móvil del programa Punto de Partida, que se emite por Canal 8, participaron el comisario del D3, Pablo Torres, y el comisario general del D7, Ricardo Díaz, quienes destacaron tanto los resultados de los operativos de prevención como los episodios más graves ocurridos en las últimas horas.
Múltiples operativos policiales: más de 170 actas de infracción
En la mitad del fin de semana extra largo, en San Jua, se registró un siniestro fatal y un incendio de gran magnitud. Además, del secuestro de vehículos e infracciones