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Múltiples operativos policiales: más de 170 actas de infracción

En la mitad del fin de semana extra largo, en San Jua, se registró un siniestro fatal y un incendio de gran magnitud. Además, del secuestro de vehículos e infracciones

En la mitad del fin de semana largo, autoridades policiales de la provincia brindaron un panorama detallado de los procedimientos y hechos más relevantes registrados hasta el momento. En el móvil del programa Punto de Partida, que se emite por Canal 8, participaron el comisario del D3, Pablo Torres, y el comisario general del D7, Ricardo Díaz, quienes destacaron tanto los resultados de los operativos de prevención como los episodios más graves ocurridos en las últimas horas.

Desde la División D3, el comisario Torres informó que se intensificaron los operativos de prevención en distintos puntos de la provincia, con un total de 208 personas aprehendidas, 10 autos radiados y 8 detenidos en flagrancia. Estas acciones forman parte de un operativo especial que se extenderá hasta el martes a las 24 horas, con controles permanentes y recorridas preventivas en los barrios.

En cuanto a los hechos destacados, Torres se refirió al incendio ocurrido este domingo por la tarde en el Parque Industrial de Chimbas. El fuego, que afectó principalmente materiales como plásticos, maderas y cubiertas, se propagó rápidamente debido a la alta combustión de estos elementos. No obstante, confirmó que el foco del incendio fue controlado y que no se registraron personas heridas.

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Por su parte, el comisario general Ricardo Díaz, de la División D7, lamentó el siniestro vial ocurrido en Ruta 20, que dejó como saldo tres víctimas fatales. “Es un hecho que enluta a toda la provincia”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de respetar las normas de tránsito, especialmente la doble línea amarilla en rutas.

En materia de controles viales, Díaz detalló que hasta el momento se labraron 172 actas de infracción, se retuvieron 52 vehículos y 39 licencias de conducir, además de detectarse 29 casos de alcoholemia positiva.

Las autoridades reiteraron que los controles seguirán activos durante lo que resta del fin de semana largo, con el objetivo de prevenir delitos y reducir los riesgos en la vía pública.

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