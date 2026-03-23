Múltiples operativos policiales: más de 170 actas de infracción

Desde la División D3, el comisario Torres informó que se intensificaron los operativos de prevención en distintos puntos de la provincia, con un total de 208 personas aprehendidas, 10 autos radiados y 8 detenidos en flagrancia. Estas acciones forman parte de un operativo especial que se extenderá hasta el martes a las 24 horas, con controles permanentes y recorridas preventivas en los barrios.

En cuanto a los hechos destacados, Torres se refirió al incendio ocurrido este domingo por la tarde en el Parque Industrial de Chimbas. El fuego, que afectó principalmente materiales como plásticos, maderas y cubiertas, se propagó rápidamente debido a la alta combustión de estos elementos. No obstante, confirmó que el foco del incendio fue controlado y que no se registraron personas heridas.