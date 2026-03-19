Caos en el anillo interno: fuerte choque en Circunvalación y 9 de Julio

Según las primeras informaciones, el choque involucró a varios vehículos, lo que obligó a un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad. En el lugar ya trabajan al menos dos ambulancias del servicio de emergencias para asistir a los ocupantes de los rodados, aunque por el momento no se ha confirmado la gravedad de las heridas.

El tránsito se encuentra parcialmente interrumpido, con largas filas. Personal policial de la provincia está desviando el tráfico por las colectoras laterales para evitar que el embotellamiento se agrave durante la hora pico.