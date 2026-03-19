"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > CHOQUE

Caos en el anillo interno: fuerte choque en Circunvalación y 9 de Julio

Un siniestro vial ocurrido en la intersección con calle 9 de Julio, del lado de Capital genera importantes demoras. Personal médico trabaja en el lugar.

Una mañana complicada se vive en el Anillo de Circunvalación. Un fuerte accidente de tránsito a la altura de calle 9 de Julio, en la zona correspondiente al departamento de Capital, provocó un colapso en el flujo vehicular que afecta a cientos de conductores.

Según las primeras informaciones, el choque involucró a varios vehículos, lo que obligó a un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad. En el lugar ya trabajan al menos dos ambulancias del servicio de emergencias para asistir a los ocupantes de los rodados, aunque por el momento no se ha confirmado la gravedad de las heridas.

El tránsito se encuentra parcialmente interrumpido, con largas filas. Personal policial de la provincia está desviando el tráfico por las colectoras laterales para evitar que el embotellamiento se agrave durante la hora pico.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar