Una mañana complicada se vive en el Anillo de Circunvalación. Un fuerte accidente de tránsito a la altura de calle 9 de Julio, en la zona correspondiente al departamento de Capital, provocó un colapso en el flujo vehicular que afecta a cientos de conductores.
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Caos en el anillo interno: fuerte choque en Circunvalación y 9 de Julio
Un siniestro vial ocurrido en la intersección con calle 9 de Julio, del lado de Capital genera importantes demoras. Personal médico trabaja en el lugar.