Gresca en Pocito: pedirán prision preventiva para los detenidos

Una pelea de vieja data entre vecinas derivó en un enfrentamiento mayor en el barrio Las Pampas. Un hombre de 41 años fue baleado en el tórax y permanece internado en terapia intensiva, mientras que dos sujetos serán imputados por tentativa de homicidio agravado.

Se trata de la gresca vecinal ocurrida ayer en el barrio Las Pampas, que comenzó con una discusión de vieja data entre dos vecinas y que fue sumando a otros familiares, hasta derivar en acusaciones cruzadas, agresiones y golpes.

En medio del enfrentamiento, uno de los sujetos efectuó un disparo con un arma de fuego contra otro hombre, identificado como Ricardo Caballero (41), quien recibió un balazo en el tórax cuando intentaba defender a su hermana.

Como consecuencia del ataque, Caballero permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, ya que el disparo le provocó graves lesiones y daños en los pulmones, el páncreas y el hígado.

Por el hecho, quedó detenido Alejandro Lara (28), mientras que Jonathan Arancibia, conocido como “Tarta”, era intensamente buscado y finalmente se entregó este mediodía. Ambos serán investigados por lo ocurrido.

Fuentes calificadas confirmaron que mañana se solicitará a la Oficina Judicial la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, con el objetivo de que el miércoles se realice la audiencia correspondiente para ambos detenidos.

Los sujetos serán imputados por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores. En este marco, el fiscal Iván Grassi pedirá al juez de Garantías que Lara y Arancibia queden en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de la carátula y el riesgo de vida de la víctima.

