Se trata de la gresca vecinal ocurrida ayer en el barrio Las Pampas, que comenzó con una discusión de vieja data entre dos vecinas y que fue sumando a otros familiares, hasta derivar en acusaciones cruzadas, agresiones y golpes.
Gresca en Pocito: pedirán prision preventiva para los detenidos
Una pelea de vieja data entre vecinas derivó en un enfrentamiento mayor en el barrio Las Pampas. Un hombre de 41 años fue baleado en el tórax y permanece internado en terapia intensiva, mientras que dos sujetos serán imputados por tentativa de homicidio agravado.