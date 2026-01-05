Gresca en Pocito: pedirán prision preventiva para los detenidos

Por el hecho, quedó detenido Alejandro Lara (28), mientras que Jonathan Arancibia, conocido como “Tarta”, era intensamente buscado y finalmente se entregó este mediodía. Ambos serán investigados por lo ocurrido.

Fuentes calificadas confirmaron que mañana se solicitará a la Oficina Judicial la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, con el objetivo de que el miércoles se realice la audiencia correspondiente para ambos detenidos.

Los sujetos serán imputados por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores. En este marco, el fiscal Iván Grassi pedirá al juez de Garantías que Lara y Arancibia queden en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de la carátula y el riesgo de vida de la víctima.