Un violento episodio se registró cerca de las 4 de la mañana de este viernes en la salida del boliche Pío, ubicado en Avenida Libertador, Capital. Una pareja que regresaba a pie fue interceptada por tres sujetos que comenzaron a agredirlos verbalmente y, tras un cruce de palabras, los atacaron a golpes.
Violenta golpiza a una pareja a la salida de un boliche: tres detenidos
Una pareja fue atacada en la madrugada de este viernes al salir de un local nocturno de Capital. El hombre sufrió una fractura en la nariz y la mujer quedó inconsciente tras los golpes.