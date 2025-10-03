Un joven motociclista protagonizó un fuerte accidente de tránsito este viernes en Capital y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El siniestro ocurrió pasadas las 13 en la esquina de calles Salta y Juan Jufré, cuando la moto que conducía Nahuel Ignacio Estévez Luna, de 19 años, impactó contra una camioneta Nissan.
Un choque entre camioneta y moto dejó a un joven hospitalizado
El joven sufrió fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos tras impactar con una camioneta en la intersección de calles Salta y Juan Jufré.