Un choque entre camioneta y moto dejó a un joven hospitalizado

El joven sufrió fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos tras impactar con una camioneta en la intersección de calles Salta y Juan Jufré.

Un joven motociclista protagonizó un fuerte accidente de tránsito este viernes en Capital y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El siniestro ocurrió pasadas las 13 en la esquina de calles Salta y Juan Jufré, cuando la moto que conducía Nahuel Ignacio Estévez Luna, de 19 años, impactó contra una camioneta Nissan.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos. Fue asistido en el lugar por personal del 107 y trasladado en ambulancia al hospital, donde quedó en observación bajo control médico.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del accidente y la mecánica del impacto.

